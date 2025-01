Si chiama Travel Pros Leisure Groups Online la nuova piattaforma lanciata da Accor per i professionisti del settore leisure, dalle agenzie di viaggi ai tour operator. Progettata per semplificare e ottimizzare le prenotazioni b2b, questa soluzione offre accesso a oltre 2.000 hotel Accor in 75 Paesi, includendo marchi iconici e categorie che spaziano dal lusso all’economico.

La piattaforma Leisure Groups Online supporta sia le prenotazioni istantanee che i processi RFP, con oltre 1.300 hotel disponibili per la prenotazione istantanea e oltre 700 hotel accessibili per RFP con conferma da parte dell'hotel entro 24 ore. Per le prenotazioni istantanee di gruppo, la piattaforma utilizza la più recente tecnologia API per facilitare la disponibilità in tempo reale degli hotel in base a ciascun tipo di camera.

“Il 2024 è stato un anno cruciale per il turismo globale e i viaggi di gruppo continueranno a rappresentare una priorità per Accor nel 2025, soprattutto in Europa, Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico, trainata dall’aumento della domanda in mercati come Cina, India e Giappone - spiega Sophie Hulgard, chief sales officer di Accor -. Questo segmento dinamico è in piena espansione, e sfruttare la tecnologia per semplificare le prenotazioni, significa ispirare e facilitare i viaggi. Con il rilancio della piattaforma Leisure Groups Online, Accor riafferma la sua leadership globale, collaborando con i professionisti di settore per alimentare la crescita del turismo leisure.”

La piattaforma integra una serie di nuove funzionalità per rispondere alle necessità dei Travel Group Operators. Fra questi la prenotazione rapida, con tempi di attesa ridotti al minimo con un processo più intuitivo e veloce; la disponibilità di camere triple, con opzioni di prezzo trasparenti per camere singole, matrimoniali e ora triple, per garantire una sistemazione adatta a gruppi di tutte le dimensioni. E ancora tariffe visibili in ogni fase del processo di prenotazione, consentendo i Tgo di prendere decisioni informate in base al budget e alle esigenze; l’integrazione delle recensioni di TripAdvisor consultabili direttamente dalla piattaforma; una mappa interattiva che consente agli utenti di localizzare facilmente gli hotel e di esplorare le attrazioni e i servizi nelle vicinanze.

Attraverso la piattaforma si possono realizzare prenotazioni di gruppo, ideali per gruppi con 8 o più camere; soggiorni individuali per un massimo di 7 camere, consentendo un massimo di 3 camere per prenotazione; soggiorni personali con Tariffe Star dedicate agli agenti di viaggi.

Per i business traveller viene implementato un accesso dedicato alle soluzioni aziendali su Accor Business Travel, così come per chi organizza meeting e events, che potrà realizzare prenotazioni personalizzate per eventi con più di 8 camere su Accor Meetings & Events.