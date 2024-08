Benidorm: allerta per le truffe online ai danni dei turisti

Secondo uno studio di McAfee, Benidorm sarebbe il principale ‘centro’ delle truffe ai danni dei turisti britannici.

Come riporta preferente.com sui giornali inglesi i vacanzieri vengono messi in allarme sulla possibilità di incorrere in spiacevoli situazioni prenotando con controparti non affidabili.

Secondo l’azienda che si occupa di sicurezza informatica, stanno aumentando le pagine web e gli annunci che commercializzano offerte fraudolente.

Al primo posto tra i truffati ci sarebbero proprio i cittadini britannici, con danni per 14 milioni di euro.