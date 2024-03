BizAway, partnership con BT4Europe per un business travel sostenibile

L’ottimizzazione del business travel a livello europeo con un occhio di riguardo per la sostenibilità. Questo l’obiettivo della partnership siglata tra BizAway e BT4Europe, network europeo delle principali associazioni nazionali di viaggi d’affari.

La collaborazione nasce dalla visione comune di creare una rete proficua tra chi vende e usufruisce dei servizi di business travel per un sistema ottimizzato capace di supportare l’economia europea. Non solo, mira ad una sinergia in grado di influenzare le istituzioni competenti per favorire la ripresa, la crescita e lo sviluppo del settore in un’ottica sempre più sostenibile.

“BizAway è orgogliosa di collaborare con BT4Europe, un’organizzazione che si basa sugli stessi due valori su cui è stata costruita la nostra azienda: trasformazione digitale e sostenibilità - commenta Giovanni Bernardi, head of sales di BizAway -. Essendo una delle Tmc digitali leader in Europa e la prima BCorp nel settore dei viaggi d’affari, siamo onorati di portare le nostre conoscenze e prospettive e di contribuire alla missione di BT4Europe di potenziare una rappresentanza del settore paneuropeo”.