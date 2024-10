Si teme che possano perdurare per tutta la giornata i disagi per chi viaggia in treno in seguito al guasto tecnico che questa mattina ha interessato il tratto tra Roma Termini e Tiburtina a partire dalle 6,30 e che ha provocato la cancellazione di numerosi treni, sia per quanto riguarda l’Alta velocità sia per Intercity e regionali.

Dalle 8,45 la circolazione ha iniziato lentamente a riprendere, ma continuano a permanere pesanti ritardi, che in alcuni casi sfiorano le tre ore. Disagi anche per i collegamenti tra la Capitale e l’aeroporto di Fiumicino, a lungo raggiungibile solamente con bus e taxi.

Risolto invece il problema relativo ai monitor informativi della stazione di Roma Termini, che sono stati riattivati. Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, inoltre, sono stati esclusi problemi di hackeraggio.