La prematura scomparsa di Alberto Corti, responsabile del settore turismo di Confcommercio, ha toccato profondamente il comparto, che si è unito nel manifestare la sua stima, ma soprattutto il suo affetto verso un professionista di valore e un uomo di grande cultura e generosità.

In questi giorni, molte le note di omaggio e i ricordi che sono giunti alla redazione: li riportiamo qui, a testimonianza della stima e dell’affetto che anche TTG Italia vuole tributargli.

Gloria Armiri, Group Brand Manager Tourism & Hospitality Division di IEG: “Alberto non era solo un grande professionista, ma anche una persona speciale, dotato di una raffinata ironia, capace di offrire sempre un punto di vista generoso e sincero. Per me era anche un amico.

Pochi giorni fa ci eravamo salutati dicendo: “ci vediamo a TTG, a Rimini come tutti gli anni”.

Quest’anno non sarà con noi fisicamente, ma lo ricorderemo con immensa stima e affetto.

Ciao Alberto, mancherai a tutti noi.

Daniela Garnero Santanché, ministro del Turismo: “Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Alberto Corti, una figura fondamentale nel turismo italiano. La sua dedizione e competenza hanno lasciato un segno indelebile nel settore, contribuendo significativamente alla crescita e alla rappresentanza delle imprese turistiche. Alberto è stato un leader rispettato, capace di unire le diverse voci del mondo del turismo, e il suo impegno vivrà attraverso le iniziative che ha avviato, come l'Osservatorio di ricerca. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua presenza mancherà, ma il suo spirito continuerà a ispirarci”.

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi: “Serberemo con affetto il ricordo dell’intelligenza acuta e della grande professionalità di Alberto Corti. La sua lucida capacità di analisi dei fenomeni turistici e l’impegno che profondeva nel lavoro hanno costituito il tratto caratteristico di una carriera al servizio delle imprese del turismo e del suo Paese”.

Astoi: “Con profondo cordoglio apprendiamo la notizia della scomparsa di Alberto Corti, Direttore Generale di ASTOI Confindustria Viaggi dal 2002 al 2008, figura di riferimento per il settore e stimato professionista. Con passione e competenza, Alberto ha contribuito significativamente allo sviluppo della rappresentanza del comparto. Il suo percorso lascia un’eredità fatta di valori e impegno per il bene della filiera turistica. L'Associazione tutta si stringe con affetto alla famiglia e ai colleghi che hanno condiviso con lui un cammino ricco di umanità e professionalità“.

Franco Gattinoni, presidente di Fto: “Ci mancheranno la sua passione, il suo rigore e la sua competenza, coniugati alla visione e alla capacità di sdrammatizzare, di affrontare con la giusta leggerezza anche i frangenti più complessi. Con lui il turismo italiano perde una mente acuta, un uomo capace di importanti intuizioni e un professionista di grande affidabilità. Iniziative come l'Osservatorio di ricerca hanno costituito un punto di svolta nella capacità del comparto di analizzare dati e tendenze. Ma Alberto è stato al tempo stesso un bastione a tutela delle aziende del turismo e ha saputo cogliere in anticipo potenzialità e limiti della nostra filiera. Ci lascia una figura cruciale per le nostre attività, cui saremo sempre grati per il suo contributo alla crescita di Fto e della rappresentanza del turismo in Confcommercio”.

Ivana Jelinic, amministratore delegato di ENIT: “Enit esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alberto Corti, professionista indiscusso nel mondo del turismo. L’ad Ivana Jelinic si stringe intorno ai familiari in questo triste momento ricordando Alberto Corti come ‘un caro amico, un uomo sempre corretto e leale, un punto di riferimento per il mondo del turismo”.

Fiavet: “Con profonda tristezza comunichiamo che stamattina si è spento il Responsabile settore turismo di Confcommercio, il dottor Alberto Corti. Una persona speciale ed un amico di Fiavet poiché ne è stato anche Direttore. Ci lascia un grande vuoto, ma anche il ricordo prezioso della sua presenza nelle nostre vite”.

Alberto Granzotto, presidente di Faita: “Abbiamo perso prima di tutto un amico, una persona gentile, disponibile, empatica. Queste sue profonde e intense qualità personali, perfettamente integrate ed espresse anche nelle sue innumerabili competenze, ci hanno permesso di apprezzarne il grande valore umano e professionale che abbiamo avuto la fortuna e l’onore di apprezzare. Ci mancherà la sua preparazione, la sua dedizione e passione per il lavoro, il suo amore per il turismo, ma soprattutto sentiremo la mancanza di un grande esponente del mondo associativo, una figura capace di saper ascoltare le istanze degli operatori rappresentandole con intelligenza, pragmatismo e propositività“.

Manfred Pinzger, vicepresidente di Confcommercio con delega al turismo: “Con la scomparsa di Alberto Corti il turismo italiano perde un professionista difficilmente sostituibile. Lascia un’impronta indelebile nel nostro sistema. Alberto ha sempre operato con passione, dedizione e generosità. Fino all'ultimo giorno ci ha dato il suo prezioso contributo. Lo conoscevo da tanti anni. Mancherà a tutti noi enormemente”.

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio: “Un uomo e un collaboratore sempre gentile, cordiale e professionale. Capace di sorridere anche nei momenti difficili. Una competenza che non ostentava mai e che traduceva sempre in soluzione dei problemi. E poi costruiva. Ricordo quando qualche anno fa mi parlò del turismo delle radici, una vera intuizione. Non mollava mai, sempre alla ricerca di nuove idee e una rara cultura ed esperienza nel turismo. Un esempio di rara umanità contagiosa che rendeva tutti noi migliori. Alberto mancherà a tutti noi”.

Enrico Lino Stoppani, presidente di Fipe: “Con la perdita di Alberto Corti abbiamo perso non solo un profondo conoscitore delle dinamiche turistiche del nostro Paese, ma anche un professionista e un sincero amico, dotato di straordinarie doti umane, che aveva fatto dell'ascolto e della capacità di proposta un metro imprescindibile del suo operato a supporto e tutela delle imprese turistiche italiane”.