Grande preferenza per il long haul e per i viaggi di gruppo, con il Giappone a fare da protagonista insieme agli States, e una spiccata tendenza a prenotare in anticipo. Tra bilanci pre-Capodanno e il 2025 ormai alle porte, sono gli agenti di viaggi - da Nord a Sud - a fotografare così il panorama del travel italiano su TTG World.

Quello che appare chiaro ascoltando le loro voci è che anche per i prossimi mesi sarà il lungo raggio a dominare le prenotazioni, con destinazioni come Stati Uniti e Giappone in cima alla wish list dei viaggiatori. “Abbiamo registrato un aumento spiccato verso il Paese del Sol Levante” racconta Valentina Bassan di Stilisti di Viaggio, Padova. “Una località molto richiesta è il Giappone - le fa eco Tiziana Battorti di Fratelli Cosulich, Trieste -. Sembra quasi che il resto del mondo non esista, in molti si lasciano trascinare dalle mode e pretendono di organizzare l’itinerario da soli, rendendosi poi conto che non è così facile”.

Come spiega Laura Sebastiani di Anthos Viaggi, Perugia, l’hype sul Giappone è connesso anche all’Expo 2025 in programma a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre, nonché alle lunghe ferie pasquali che proseguiranno con il ponte del 25 aprile e del primo maggio.

Usa, il classico intramontabile

E se da una parte l’Estremo Oriente mette d’accordo tutti con il suo indiscutibile fascino esotico, dall’altra non smettono di brillare le stelle (e le strisce!) degli Stati Uniti. Gettonatissimi per le crociere, per i viaggi di nozze e per i combinati con i Caraibi, gli States restano una meta da sogno per molti italiani...

