eDreams lancia le linee di crescita per l’anno fiscale 2026

Punta a una crescita sostenuta eDreams Odigeo, che ha svelato le sue linee guida per l'anno fiscale 2026, mettendo al centro il suo modello di abbonamento Prime. L'azienda prevede di incrementare la sua base di abbonati Prime di 1 milione di unità entro marzo 2026, portando il totale a 8,25 milioni. Questo aumento, combinato con la crescente maturità degli abbonati esistenti, dovrebbe generare una spinta significativa alla redditività. eDreams stima di raggiungere un Cash Ebitda di 215-220 milioni di euro entro marzo 2026, con un aumento del 20% rispetto alle previsioni per l'anno fiscale in corso.

“Quando abbiamo fissato le nostre linee guida nel 2021, abbiamo introdotto il concetto di Prime nel mercato. Oggi, Prime non ha bisogno di presentazioni: si è affermato come un successo riconosciuto, con un valore e un impatto che parlano da soli – dice il ceo di eDreams, Dana Dunne -. Sulla base dei risultati ottenuti, le nuove linee guida ci aiuteranno a far crescere ulteriormente il nostro modello, favorendo una forte crescita attraverso l'espansione della nostra base di abbonati, l'aumento della redditività e il rafforzamento delle nostre capacità di generazione di cassa.”

eDreams prevede di rafforzare ulteriormente la sua capacità di generare cassa, raggiungendo i 120 milioni di euro entro la fine dell'anno fiscale 2026. Questa solidità finanziaria consentirà all'azienda di investire nella crescita e nell'innovazione.

Guardando al futuro, eDreams vede ampie opportunità di espansione. Il modello Prime, attualmente disponibile solo in 10 dei 44 mercati in cui opera l'azienda, ha un enorme potenziale di crescita. L'obiettivo è di aumentare l'adozione nei mercati esistenti e di introdurre Prime in nuove aree geografiche, sbloccando così una crescita significativa nel lungo periodo.

La società prevede una crescita annuale di almeno il 10% degli abbonamenti Prime per gli anni fiscali 2027 e 2028.