Una crescita a doppia cifra quella registrata da Euphemia nei primi cinque mesi del 2025. Il primo bilancio parziale dell’anno parla di un fatturato in aumento del 16% e di prenotazioni estive in crescita del 15%, con performance particolarmente positive nei viaggi di gruppo e d’istruzione.

Risultati che, secondo l’azienda, sono “la naturale conseguenza di un modello organizzativo distintivo nel settore, centrato sulla figura del Personal Voyager: professionista libero da incombenze operative, supportato da un team centrale di 42 specialisti e focalizzato esclusivamente sulla costruzione di esperienze su misura”.

“Solo un consulente che ha tempo da dedicare al cliente può comprenderne davvero le esigenze, ascoltare senza fretta, costruire un viaggio tenendo conto dei dettagli più personali: dai desideri della famiglia agli imprevisti dell’ultimo minuto - spiega Ezio Barroero, presidente Lab Travel –. Questo è possibile perché Euphemia ha investito in una struttura centrale che si fa carico di tutto ciò che normalmente sottrae tempo e serenità. Il risultato è un servizio davvero personalizzato, senza stress e senza rischi”.

I prodotti più venduti

Tra i prodotti più venduti del 2025 spiccano Italia e Stati Uniti, seguiti da Egitto e Maldive. Esplodono con crescite superiori al 60% mete come Giappone, Oman, Kenya, Emirati Arabi Uniti, Marocco e Vietnam. E si rivelano in forte espansione anche i viaggi di gruppo per la clientela over 60, attratta da formule organizzate, sicure e ricche di contenuti.

Parallelamente, continua a crescere la rete dei Personal Voyager. Nei primi mesi dell’anno sono state infatti 10 le new entry. “È un segnale importante - afferma Michele Zucchi, a.d. Euphemia - perché molti di loro provengono da realtà affermate, ma scelgono il nostro modello per restare. Offriamo accesso illimitato a tutti i prodotti sul mercato mondiale, con condizioni vantaggiose grazie ad una Iata di proprietà, a contratti diretti con fornitori e ad una gestione centralizzata delle pratiche complesse. Questo permette ai nostri consulenti di crescere sia in volume che in marginalità, offrendo ai clienti viaggi unici e memorabili”.