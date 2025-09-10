TTG Italia
Fiavet Marche: un documento per il rilancio del turismo in vista delle elezioni

Un documento di proposte per contribuire al rilancio del turismo nelle Marche. E’ quanto realizzato dalla Fiavet in vista delle prossime elezioni regionali.

“Questo documento non è un semplice cahiers de doleances - dichiara il presidente di Fiavet Marche, Massimo Caravita - ma una proposta concreta per una nuova fase del turismo marchigiano. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo ascoltato le imprese associate e raccolto criticità, osservazioni e proposte, trasformandole in un manifesto articolato, pragmatico e orientato al futuro. Vogliamo costruire un dialogo autentico con chi si candida a guidare la Regione, per rafforzare la filiera turistica e dare valore al lavoro dei professionisti del nostro comparto”.

Il testo, già condiviso con le imprese associate, è stato inviato ai candidati alla presidenza e al consiglio regionale come base di confronto per la prossima legislatura. Tra i punti messi in evidenza il contrasto all’abusivismo, la definizione di un modello di collaborazione pubblico-privato realmente efficace, la revisione delle politiche per il lavoro e per la formazione, l’uso trasparente e strategico della tassa di soggiorno, il sostegno al turismo organizzato e infine un’attenzione strutturale alla mobilità e alle infrastrutture.

