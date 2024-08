“Si raccomanda di sconsigliare” ai viaggiatori “la partecipazione ad eventi con assembramenti nei Paesi con focolai confermati” di vaiolo delle scimmie.

La raccomandazione è contenuta in una circolare del Ministero della Salute e rappresenta la prima indicazione ufficiale dell’Italia per quanto riguarda i viaggi in relazione al virus. Non si tratta, da quanto si evince leggendo i documenti, di uno ‘sconsiglio’ vero e proprio dei viaggi, con tutto quanto questo comporta dal punto di vista dei rimborsi alla luce del Codice del Turismo. Questa seconda precisazione, infatti, dovrebbe arrivare direttamente dal ministero degli Esteri.

Le indicazioni

Il documento del dicastero della Sanità prosegue, come riporta corriere.it, precisando: “Si raccomanda di sensibilizzare i viaggiatori diretti in Paesi con focolai confermati di infezione”, aggiornando “in merito al rischio di contrarre la malattia” e “fornendo loro informazioni pertinenti per proteggere sé stessi e gli altri prima, durante e dopo il viaggio”.

Da evidenziare che la comunicazione fa riferimento alla variante individuata recentemente e non al virus già segnalato in Italia nel 2022.