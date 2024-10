Ancora una giornata difficile sul fronte del trasporto ferroviario, a causa del maltempo che continua a imperversare in particolare nel Centro-Nord della Penisola, dove le persistenti piogge stanno creando allagamenti e frane in diverse aree dell’Italia.

La situazione più critica al momento è quella che si registra a Siena, dove il traffico è completamente bloccato a causa dell’allagamento della ferrovia nella stazione. Secondo quanto reso noto da Trenitalia, la circolazione potrebbe riprendere dalle 12 di oggi.

Interruzione per una frana invece sulla Cuneo-Ventimiglia, dove i tecnici sono al lavoro per verificare la stabilità della linea. Infine si registrano ritardi e rallentamento per un guasto alla linea nel nodo di Firenze, che stanno interessando anche la linea ad Alta velocità.