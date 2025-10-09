Nasce HuTechTravel, nuova business unit di Volonline

Al TTG Travel Experience 2025 debutta HuTechTravel, nuova business unit di Volonline Group dedicata al business travel. Un progetto che unisce tecnologia e competenza umana per offrire alle aziende viaggi d’affari più semplici, sicuri e convenienti.

Guidata dall’a.d. Alfredo Pezzani, la nuova realtà opererà in modo indipendente con hub dedicati e un team di specialisti. “HuTechTravel nasce come ecosistema tecnologico autonomo – spiega Pezzani – ma condivide con la casa madre tre pilastri: attenzione alle persone (Human), tecnologia avanzata (Tech) ed esperienza nel settore viaggi (Travel)”.

La piattaforma proprietaria integra voli, hotel, treni, autonoleggi e oltre 20mila strutture contrattualizzate, connettendo simultaneamente gds e ndc. A questo si affianca un’area commerciale che supporta le imprese nella negoziazione e nella gestione delle policy.