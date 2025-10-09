La prima volta con uno stand indipendente a TTG è già la testimonianza di come l’Italia si un mercato sempre più importante per Egyptair e i numeri dell’anno in corso lo stanno dimostrando. Ne va fiero Salah Tawfik, regional director Italia & Malta di Egyptair: da aprile a luglio 2025 la compagnia numero 1 in Europa per volume di passeggeri trasportati nel regno dei Faraoni ha registrato +5% di traffico con 2.435.340 pax, di cui 77.700 dall’Italia, prima in termini di traffico tra i paesi europei.

“Siamo molto contenti di questi risultati, frutto di un costante lavoro di miglioramento e investimento, in un anno speciale per Egyptair, vincitrice di numerosi premi e posizionata al 68° punteggio nella classifica World’s Top 100 Airlines 2025 di Skytrax, in cui ha guadagnato 20 posizioni. Confidiamo che il trend positivo prosegua nella seconda parte dell’anno” commenta.

L’Italia è un mercato composto per il 50% dal segmento leisure, per il 15% da business travelers e per il 35% da famiglie in visita ai parenti d’origine, attento alle novità di prodotto, incuriosito dalle mete emergenti come Marsa Matrou e El Alamein, alto spendente. E la compagnia rafforzerà gli attuali 30 voli settimanali da Roma e Milano al Cairo e Luxor tramite ampliamento della flotta e dei servizi a bordo e debutto della Premium Economy alla consegna dei nuovi aeromobili da dicembre: “Dal 2026 incrementiamo la frequenza con un terzo volo estivo da Milano nel fine settimana e la capacità del +37% con 87 mila posti in più, dato che già da quest’estate il load factor dall’Italia è balzato all’80% e abbiamo shiftato alcune operazioni sull’A320neo”.