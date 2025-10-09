Non si arresta la corsa delle compagnie Usa ad aggiungere nuove destinazioni italiane al proprio network, in particolare quello estivo, per veicolare un numero sempre maggiore di turisti Usa verso il Sud Italia. E dal 2026 United attiverà il volo tra Bari e New York, con il debutto previsto per il prossimo primo maggio.

La rotta avrà 4 frequenze alla settimana e sarà operata dall’aeroporto del New Jersey di Newark. Per United si tratta di una nuova scommessa verso il Meridione della Penisola dopo i collegamenti attivati su Napoli prima e su Palermo questa estate.

“Siamo in presenza di una notizia di straordinario valore – sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Un colosso dell’aviazione commerciale mondiale, inserito in un’alleanza della quale fanno parte alcuni tra i più importanti vettori internazionali, punta con decisione sul mercato pugliese e lo fa con una programmazione impensabile solo sino a qualche mese fa. Si aprono per la Puglia, per la sua industria del turismo e per la rete imprenditoriale, opportunità di sviluppo uniche”.