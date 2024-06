Nuovevacanze cresce in Campania e Puglia

Nuovevacanze raggiunge il traguardo delle 25 agenzie nell’area campana e delle 20 in quella pugliese. L’espansione in un’area importante per il piano di sviluppo come il Sud è legata al doppio filo al Dna del network, creato da agenti di viaggi per gli agenti di viaggi. Obiettivo per fine 2024-prima parte del 2025 è arrivare a 200 agenzie con il contratto Strike, per un’ulteriore ramificazione in tutto il territorio italiano.

Oltre all’incremento degli investimenti in ambito tecnologico, per ampliare il network sarà importante il potenziamento dell’operatività della squadra sales, che andrà a presidiare in modo ancora più capillare Nord, Centro e Sud, sia per un affiancamento di carattere formativo, sia per far conoscere il modello di business di Nuovevacanze.

In dettaglio, la formula del contratto Strike, fondamentale per la crescita del numero di agenzie Silver, Gold e Platinum, è stata pensata in relazione alle difficoltà che spesso sono legate alla reddittività e al cashflow. Nuovevacanze ha messo a punto un meccanismo premiante che si va a sommare al regime commissionale: si tratta di un cashback, connesso alla utilizzo dei partner platinum di Nuovevacanze.

“La crescita in due aree al centro del nostro piano di sviluppo come la Campania e la Puglia rappresenta un obiettivo importante e non solo in termini numerici: ci dice infatti che sempre più agenzie capiscono la forza del nostro modello di business che parte dal desiderio di mettere la tecnologia al servizio delle competenze uniche e caratteristiche delle adv. I risultati ottenuti dall’e-commerce integrato nel sito di ogni singola realtà Silver, Gold e Platinum sono un plus forte che ci permette di stare al passo con il futuro e di dare nuova linfa alla nostra specificità per evitare che venga marginalizzata dalla velocità con cui il digitale e l’online continuano a mutare. In quest’ottica stiamo lavorando anche sulla AI, che diventerà un ulteriore valore aggiunto per la nostra rete, grazie al lavoro di implementazione tecnologica che stiamo portando avanti” commenta Corrado Lupo, amministratore delegato di Nuovevacanze.