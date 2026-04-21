“La stagionalità, in una destinazione di mare come la nostra, è ancora troppo marcata e la concentrazione della domanda in pochi mesi rende difficile costruire continuità, sia per i lavoratori, sia per il territorio”. La strada per fare della Puglia una destinazione aperta 12 mesi l’anno è ancora lunga secondo Massimo Valentini, fondatore di Puglia Paradise.

“Questa - aggiunge - è una delle vere sfide dell’hospitality: riuscire ad allungare la stagione, rendere le destinazioni vive più a lungo e creare le condizioni per uno sviluppo più solido, sia dal punto di vista economico, sia da quello umano”.

Una sfida quanto mai attuale oggi, in un contesto geopolitico così complicato e in continuo divenire. “Ci aspettiamo una stagione estiva complessivamente positiva - prevede Valentini -, a condizione però che il contesto internazionale ritrovi in tempi rapidi un maggiore equilibrio”. Nel frattempo il rischio di rincari è più che mai concreto, a causa dell’aumento dei costi di produzione, dai rifornimenti energetici fino ai trasporti. Ecco che, dunque, in una fase in cui i ritocchi tariffari sono difficili da evitare, la qualità dei servizi deve necessariamente crescere. “I risultati migliori saranno raggiunti da quegli operatori turistici capaci di mantenere un rapporto equilibrato tra qualità dell’offerta e prezzi finali” conclude Valentini.