Sebastian Birkel nuovo ceo del gruppo Europcar

Sebastian Birkel sarà dal 1 maggio il nuovo group chief executive officer. Succede a Olivier Baldassari, che ha ricoperto ad interim il ruolo di ceo dopo l’uscita di Alain Favey e che manterrà la carica di chief operating officer di Europcar Mobility Group.

Con Sebastian Birkel, Europcar Mobility Group acquisisce un manager con una solida esperienza internazionale, distintosi in particolare per la riorganizzazione della divisione Nord Americana di Sixt. In quel ruolo, per cinque anni, di cui oltre tre come ceo & presidente, ha guidato lo sviluppo operativo e il turnaround della regione, affermando il marchio Sixt in un mercato altamente competitivo e generando una crescita profittevole.

Dopo l’esperienza in Nord America, Birkel ha assunto in Sixt la responsabilità per l’acquisto dei veicoli a livello globale, nonché della contabilità e del controlling di gruppo come membro del consiglio di divisione. Più recentemente, è stato ceo di Profection Group.

Christian Dahlheim, presidente del consiglio di amministrazione di Europcar Mobility Group e ceo di Volkswagen Financial Services, , ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere Sebastian Birkel come leader esperto in Europcar Mobility Group. In considerazione delle sfide attuali, Birkel porta con sé la combinazione ideale di solidità operativa, visione strategica ed esperienza internazionale. Con la sua competenza, guiderà il Gruppo su un percorso di crescita sostenibile”.

Sebastian Birkel ha commentato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di un’azienda da sempre protagonista di questo settore, che oggi è anche uno dei maggiori fornitori di servizi di mobilità in Europa. In un momento in cui l’intero settore sta affrontando un periodo dominato dalla complessità, la mia priorità sarà quella di guidare il gruppo in stretta sinergia con i nostri team, costruendo grazie ai nostri punti di forza un futuro sostenibile”.