SIAP lancia l’assistente IA Nora sul mercato internazionale

Nora è pronta a varcare i confini nazionali. Parliamo dell’assistente IA per il business travel di SIAP, strumento operativo in Italia dal 2024. L’annuncio è arrivato direttamente dal ceo Davide Rosi durante ‘Le Grand Live du Voyage d’Affaires’, uno dei maggiori eventi europei nel settore del corporate travel: entro i prossimi mesi, infatti, Nora sarà disponibile anche per le aziende francesi e integrabile con ‘self booking tools’ di terze parti. Il primo progetto in corso è con la piattaforma Goelett.

“Quello che oggi è realtà in Italia – ha dichiarato Rosi – sarà presto operativo anche in Francia. È il primo passo verso un ecosistema aperto e modulare”.

Dal 2024, Nora è operativa e offre supporto conversazionale tramite testo, voce e immagini, interpretando richieste complesse anche da screenshot, proponendo soluzioni nel rispetto delle policy aziendali, e connettendosi direttamente ai ‘self booking tools’ per completare le prenotazioni in autonomia.