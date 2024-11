Trenitalia e RailEurope: nuovi mercati per l’Alta velocità

Una partnership più forte per approdare su nuovi mercati. Trenitalia e RailEurope rafforzano il loro legame con l’obiettivo di consolidarsi ed espandersi nelle regioni in rapida crescita.

“La partnership tra Trenitalia e Rail Europe ha trasformato l’alta velocità in un lusso accessibile per i viaggiatori internazionali - dichiara in una nota Pietro Diamantini, responsabile della divisione Alta velocità di Trenitalia - Con il Frecciarossa stiamo offrendo al mondo il meglio del trasporto ferroviario italiano, un servizio che coniuga comfort ed efficienza. Siamo entusiasti di espandere il nostro raggio d’azione in regioni come l’India e il Sud America, dove l’interesse per modalità di trasporto premium e più ecologiche è in aumento”.

“La nostra visione condivisa per il 2025 - aggiunge Björn Bender, ceo di Rail Europe - si concentra su una forte presenza nelle regioni principali e sul rafforzamento strategico dell’alta velocità in India e in Sud America, grazie alla nostra forte portata globale e ai nostri partner”.