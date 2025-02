Dopo un anno e mezzo, il 1 aprile è la data da segnare in calendario per la ripresa del collegamento Milano-Parigi di Trenitalia. Un traguardo importante, che prelude a un’ulteriore espansione dell’alta velocità in Francia attraverso Trenitalia France.

“La riattivazione della linea è solo il primo passo. Dal 15 giugno inaugureremo infatti anche la Parigi-Marsiglia, potenziando la nostra presenza con nuove soluzioni di viaggio – precisa Pietro Diamantini, direttore business av di Trenitalia -. La linea va ad aggiungersi alle tratte su Avignone, Aix en Provence e Lione, andando a potenziare le connessioni con l’Italia”.

Il progetto sulla Francia è ambizioso: “Dall’agosto 2023 a oggi abbiamo registrato una crescita del 40% del traffico sulla Parigi-Lione – aggiunge il ceo di Trenitalia France, Marco Caposciutti -. Nel 2024 Trenitalia France ha totalizzato complessivamente un milione circa di viaggiatori ma quest’anno, con la riattivazione del collegamento Milano-Parigi, miriamo a raddoppiare il volume globale dei passeggeri trasportati”.

Non solo Francia però. Nei piani di sviluppo dell’alta velocità all’estero si guarda ad altre destinazioni europee. “Oltre alla Spagna – spiega Diamantini -, guardiamo verso altri Paesi. Nel 2026 apriremo la Milano-Monaco e nel 2027-28 la Milano-Berlino, anche per capitalizzare le potenzialità delle strutture che si stanno completando lungo il Brennero. Siamo poi in attesa di arrivare fino a Lubiana, non appena le infrastrutture saranno pronte”.

A sostegno dei nuovi progetti, Diamantini conferma che sono in arrivo da febbraio 46 nuovi Etr 1000, che hanno richiesto un investimento pari a circa un miliardo 300 milioni di euro.

Di fondamentale importanza nei progetti di espansione la possibilità di offrire servizi integrati in modo tale da rendere facilmente fruibile un’offerta completa. “L’intermodalità e la collaborazione delle agenzie di viaggi, nostro insostituibile canale di commercializzazione del prodotto, restano i due cardini sui quali Trenitalia svilupperà l’attività dell’alta velocità anche nei prossimi anni”. I.C.