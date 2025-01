Innovare il settore del turismo e dell’ospitalità aprendo la strada alle startup. Questo l’obiettivo di Argo, l’acceleratore Turismo e Traveltech della Rete Nazionale di CDP Venture Capital promosso assieme al Ministero del Turismo.

“Il Ministero del Turismo - dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè - è, ancora una volta, al fianco delle imprese del settore - e in particolare al fianco di quelle più giovani, delle startup capaci di portare con sé una ventata di innovazione per un comparto sempre più digitale, sostenibile e performante. Occorre credere e investire in queste realtà, oggi ancora piccole, ma dall’altissimo potenziale creativo e innovativo. È solo così - insieme - che possiamo rendere ancora più grande il turismo italiano”.

La terza edizione di Argo si è appena aperta ed è rivolta a startup early stage con soluzioni innovative nel campo del turismo d’affari, culturale, sportivo, sanitario, religioso e di studio, dei viaggi organizzati, delle esperienze open air e dell’enogastronomia, con un team costituito e un MVP (prototipo) funzionante. Le startup hanno tempo fino al 30 aprile 2025 al sito internet www.argoaccelerator.com. Si terranno due fasi di selezione, la prima entro la fine del mese di febbraio e la seconda entro la fine del mese di maggio.

I contributi

Le startup selezionate per accedere alla terza edizione di Argo riceveranno un investimento pre-seed fino a 75mila euro, con la possibilità di ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto di 25mila euro, erogato dal Ministero del Turismo.

Nelle due precedenti edizioni Argo ha accelerato 17 startup, che hanno raccolto 3,8 milioni di euro, e il network del programma ha attivato oltre 30 progetti di collaborazione industriale. Il programma supporta le startup nella crescita del business, del potenziale di impresa e nelle opportunità di fundraising.