Turismo nei borghi d’Italia, partnership tra Freedome e Ruralis

Freedome, una startup che offre oltre 4.500 esperienze outdoor in tutta Italia, con una community di 350mila partecipanti e più di 1.500 operatori professionali, ha stretto un accordo con Ruralis, un servizio dedicato alla gestione digitale delle case vacanza, con un focus sui territori meno esplorati d’Italia, come borghi storici e aree rurali, allo scopo di valorizzare le comunità locali.

“Questa partnership - commenta dichiara Manuel Siclari, co-founder di Freedome - nasce proprio da una visione e una missione comune: offrire esperienze autentiche che rispettino e arricchiscano il patrimonio e la comunità locali”.

I servizi per i proprietari

Ruralis semplifica, per i proprietari, ogni aspetto legato agli affitti brevi, dalla pubblicazione di annunci professionali alla gestione delle prenotazioni, dei pagamenti e delle comunicazioni con gli ospiti. L’intesa con Freedome prevede che gli ospiti delle strutture gestite da Ruralis possano usufruire di un’offerta dedicata su tutte le attività outdoor offerte da Freedome nelle località in cui soggiornano. Tra le esperienze proposte troviamo passeggiate a cavallo, escursioni in quad, rafting, escursioni in barca, parapendio, mongolfiera e molto altro.

“Grazie a questa partnership - aggiunge Nicolas Verderosa, ceo di Ruralis - i turisti che scelgono le strutture Ruralis potranno vivere esperienze più autentiche sui territori. Allo stesso tempo, i proprietari affiliati a Ruralis beneficeranno di soggiorni più lunghi da parte dei turisti”.