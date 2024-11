Vfs Global: Indonesia più vicina grazie all’e-VoA

Vfs Global è diventato il fornitore esclusivo del nuovo servizio di visti elettronici on arrival in Indonesia, sia per gli italiani sia per i cittadini di altre 96 nazionalità.

La nuova piattaforma e-VoA di Vfs Global, attiva dalla prima metà di dicembre 2024, sarà disponibile per i cittadini dei 97 Paesi idonei all’e-VoA, tra cui l’Italia. I viaggiatori e le agenzie di viaggi potranno presto usufruire di un processo più rapido e semplice per richiedere un visto attraverso Vfs Global, completando l’intero procedimento online prima della partenza e ricevendo un visto elettronico on arrival (e-VoA) pre-approvato.

L’e-VoA può essere ottenuto visitando il sito web di Vfs Global, presentando tutti i documenti richiesti e pagando le spese necessarie online prima del viaggio. Una volta inoltrata la domanda, sarà possibile ricevere il visto tramite e-mail prima della partenza.

Silmy Karim, direttore generale dell’Immigrazione dell’Indonesia, ha dichiarato: “La direzione generale dell’Immigrazione offre le più recenti soluzioni digitali che migliorano l’esperienza dei cittadini stranieri che desiderano visitare l’Indonesia. Con la nostra collaborazione con Vfs Global, intendiamo contribuire efficacemente ad aumentare l’arrivo degli stranieri”.

Zubin Karkaria, fondatore e amministratore delegato di VfsGlobal Group, ha aggiunto: “L’Indonesia è una destinazione molto popolare per i viaggiatori di tutto il mondo e siamo entusiasti di presentare un servizio che renderà il loro processo di richiesta del visto più veloce, più semplice e molto più conveniente. Questo servizio digitale di Visto elettronico on arrival, facile da usare e sicuro, migliorerà l’esperienza di richiesta del visto, favorendo così l’aumento del turismo nel Paese”.

La nuova piattaforma proporrà anche la possibilità di prenotare per i gruppi, il che potrebbe essere vantaggioso per i viaggi di lavoro e le convention.

L’Indonesia ha fissato l’obiettivo di accogliere 14 milioni di visitatori nel 2024 e ha già raggiunto 9,92 milioni di arrivi da gennaio ad agosto 2024. La soluzione user friendly di e-VoA, è in linea con i continui sforzi per migliorare le infrastrutture e i servizi turistici.

Per sostenere ulteriormente questa iniziativa, Vfs Global ha stretto un accordo con Emirates, al fine di rendere uniforme il servizio di richiesta del visto elettronico on arrival per l’Indonesia per i passeggeri della compagnia aerea.