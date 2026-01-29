Viaggi d’affari, una nuova piattaforma b2b per la gestione dei pagamenti

Una nuova piattaforma concepita per semplificare l’intero ciclo di pagamento, spesa e rendicontazione nel settore del business travel. S4BT-Solutions for Business Travel lancia Trevium, nuova struttura finanziaria pensata per supportare adv, Tmc, operatori e strutture ricettive nella gestione dei viaggi d’affari lanciata da S4BT-Solutions for Business Travel.

Con un approccio end-to-end, Trevium integra in un’unica soluzione più funzioni: pagamenti centralizzati, automazione delle fatture, validazione, riconciliazione, recupero Iva e reportistica.

“Abbiamo ascoltato attentamente le esigenze dei nostri clienti: la gestione finanziaria dei viaggi è un nodo critico e spesso inefficiente - spiega il ceo e fondatore di S4BT, Ziad Minkara -. Con Trevium offriamo una risposta definitiva. In un settore dove i volumi di transazioni sono elevatissimi, il controllo dei flussi rappresenta una leva strategica: chi gestisce i flussi, guida il cambiamento.”

L’architettura API-first e modulare di Trevium garantisce un’integrazione fluida con le piattaforme esistenti, sostituendo soluzioni obsolete e scollegate. Grazie all’automazione e all’intelligenza artificiale, la piattaforma acquisisce e classifica automaticamente fatture da hotel, fornitori di mobilità, agenzie e altri partner, convalidandole in tempo reale rispetto a prenotazioni, dati dei viaggiatori, politiche aziendali e tariffe concordate. Il risultato: drastica riduzione dell’attività manuale, maggiore accuratezza, efficienza e controllo.