Viaggi superesclusivi in tutto il mondo, debutta la piattaforma The Luxurist

Un “ecosistema completo di viaggi di lusso che collega consulenti e clienti semplificando il processo di prenotazione e migliorando gli itinerari con esperienze uniche”. Queste le parole con cui si presenta The Luxurist, la nuova piattaforma di prenotazione di turismo upper level che ha debuttato da poco con un portafoglio di oltre 3.300 hotel in 141 Paesi.

Grazie al nuovo sistema i consulenti di viaggio di lusso potranno mettersi in contatto rapidamente con gli hotel, semplificando la prenotazione mediante l’IA ma mantenendo, al contempo, la possibilità di contattare persone fisiche per mettere a punto un servizio personalizzato.

A seconda che siano indipendenti o parte di un consorzio i consulenti, come spiega TravelPulse, avranno livelli diversi di accesso alla piattaforma, che è stata sviluppata dal fornitore di travel technology HBX Group.

“Crescita senza precedenti”

“Nell’ospitalità il segmento del lusso si distingue per una crescita senza precedenti, superando tutti gli altri settori - osserva l’amministratore delegato di HBX Nicolas Huss -. Con l’aumento della domanda, le aspettative dei clienti continuano a raggiungere nuove vette. Ecco perché HBX Group ha deciso di lanciare The Luxurist. Come impresa indipendente, saremo in grado di offrire servizi di concierge integrati e supporto dedicato prima e durante ogni viaggio, per garantire l’eccellenza”.

Oltre all’accesso a 3.300 strutture, The Luxurist fornisce ai consulenti la pianificazione dell’itinerario dall’inizio alla fine, supportata dall’Intelligenza artificiale; la conferma in tempo reale della prenotazione; un team di concierge 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e tariffe e servizi alberghieri esclusivi. “Tradizionalmente i consulenti impiegavano due o tre ore per creare itinerari per i loro clienti, ma la piattaforma The Luxurist riduce questo tempo a una media di 15 minuti” sostiene l’azienda.

In soli tre mesi la piattaforma ha già integrato 1.000 consulenti di viaggi di lusso e, fa sapere il player, “è sulla buona strada per raggiungere presto 1.500 consulenti”.