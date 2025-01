Il mitico marchio Starwood si prepara a tornare sulla scena alberghiera internazionale. E sarà proprio il suo artefice, Barry Sternlicht, a rilanciarlo cambiando il nome alla SH Hotels & Resorts, di cui è presidente.

Una mossa a sorpresa, che arriva a circa nove anni dalla cessione di Starwood Hotels and Resorts a Marriott in un accordo da 13 miliardi di dollari. Quanto al marchio vero e proprio, Sternlicht se lo era ripreso lo scorso anno - come scrive il NYT -, lanciando un segnale di voler riaffermarsi con forza nel settore dell’ospitalità 20 anni dopo essersi concentrato principalmente sulla società di private equity Starwood Capital.

Nei fatti, da febbraio, SH Hotels & Resorts sparirà per lasciare il posto a Starwood Hotels, sotto cui opereranno i brand 1 Hotels, Baccarat e Treehouse, mentre il programma di sviluppo punta a una quarantina di strutture in tutto il mondo.

Anche l’Italia ne è interessata, con il Baccarat Hotel Rome e il Baccarat Hotel Florence: il primo nascerà dal restauro dell’Hotel Majestic, vicino alla maison lusso francese Baccarat, mentre l’altro sorgerà vicino alle colline di Fiesole, nella tenuta del XIV secolo di Villa Camerata.