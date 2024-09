Welcome Travel Group a TTG Travel Experience per incontrare il mercato

“Abbiamo confermato la nostra partecipazione a TTG Travel Experience, perché riteniamo sia una manifestazione di grande importanza che offre sempre opportunità interessanti di confronto e condivisione nel business”. Con queste parole l’amministratore delegato di Welcome Travel Group, Adriano Apicella, conferma anche per quest’anno la partecipazione del gruppo alla manifestazione, in scena alla fiera di Rimini, dal 9 all’11 ottobre.

Un’occasione per incontrare le agenzie e i partner, per fare un bilancio sull’estate appena archiviata e analizzare l’andamento delle vendite, nonché per affrontare temi commerciali e discutere progetti in corso e futuri.

Nel suo spazio espositivo - Padiglione A3 Stand 139-202 -, Welcome Travel Group ospiterà i brand Welcome Travel e Geo Travel Network. “La kermesse riminese - continua Apicella - ci darà l’opportunità di incontrare sia le nostre agenzie consolidate sia quelle nuove che si avvicinano al Network, oltre alla maggior parte dei partner commerciali che ci supportano in questo percorso e condividono sfide e obiettivi. Come sempre, sarà un momento cruciale di partecipazione, costruzione, comprensione e scambio, fondamentali per interpretare il nuovo anno commerciale che ci apprestiamo ad affrontare, con la carica e l’entusiasmo di sempre”.