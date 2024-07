“Il settore sta beneficiando di una sana regolamentazione e non ha bisogno di sterili restrizioni che andrebbero unicamente ad alimentare il sommerso”. Francesco Zorgno, presidente di CleanBnB Spa, commenta con queste parole la decisione la recente sentenza del Tar che ha dichiarato l’insussistenza delle restrizioni applicate al comparto delle locazioni turistiche a Firenze.

I numeri del settore

Il settore del turismo in Italia ha un valore complessivo di 215 miliardi di euro, di cui 37 miliardi relativi ai soggiorni, secondo i dati di Istat. Parliamo di un comparto che contribuisce significativamente all’economia italiana, rappresentando il 13% del Pil, e che offre lavoro a 3 milioni di persone.

In questo quadro, sottolinea Zorgno, spicca la preferenza dimostrata dagli italiani per gli affitti brevi, che ormai non vengono scelti solo per soggiorni veloci. Al contrario: “Solo il 9% degli ospiti li sceglie per brevi soggiorni - specifica -, mentre la percentuale sale al 14% per vacanze più lunghe”.

“Un punto cruciale emerso dalle analisi di settore - aggiunge il presidente di CleanBnB - è l’importanza della gestione professionale degli affitti brevi. Gli ospiti non scelgono più questa soluzione per risparmiare o per una vacanza mordi e fuggi. Lo fanno per vivere un’esperienza più “vera”, ma senza rinunciare alle comodità garantite da un albergo di alto livello: prenotazioni veloci, last minute e con una politica di prezzi e di rimborso particolarmente efficienti. Oggi - sottolinea - il turista è disposto a pagare di più, purché il soggiorno sia all’altezza delle aspettative”.

Nel primo semestre 2024 CleanBnB ha gestito 55.329 soggiorni, il 35% in più rispetto al primo semestre 2023.

“Una prova lampante del fatto che una gestione affidata a property manager professionisti rappresenta la scelta vincente” conclude Zorgno.