Dopo un 2023 concluso con un volume d’affari di 62 milioni di euro, con una rete di 142 personal voyager operativi e un 2024 ancora da chiudere, Lab Travel Euphemia guarda già al 2025. “Nel 2023 abbiamo registrato quasi un +40% rispetto al 2022 e arriveremo a fine dicembre con un ulteriore +9% rispetto allo scorso anno”, spiega Michele Zucchi, a.d. di Euphemia. “Per il 2025 l’obiettivo rimane il medesimo. Il numero dei nostri adv cresce lentamente perché guardiamo alla qualità e non alla quantità; la selezione - infatti - si basa in primis sul portafoglio clienti del singolo agente”.

Cuore dell’azienda sono proprio i personal voyager; sono loro a creare il prodotto per il cliente finale che, come sottolinea Zucchi, ‘è il nostro unico capo’. Ogni adv è protagonista di una storia di libertà, affermazione e autodeterminazione che Euphemia ha sintetizzato con lo slogan ‘Io Sono Mia’, dove Mia - personaggio di fantasia - ha trovato la sua felicità lavorando proprio come adv in Euphemia.

“Garantiamo gli strumenti di prenotazione più evoluti, un’assistenza costante con un back-office di 42 dipendenti e un programma di formazione continua - conclude Zucchi -. Puntiamo, infine, anche sul networking tra personal voyager, nonché sulla condivisione di competenze e specializzazioni all’interno del gruppo”.