Destination Italia ha acquisito il 50,6% di Il mio viaggio in Sicilia Srl (Empeeria), operatore specializzato nelle esperienze in Sicilia. Il mio viaggio in Sicilia S.r.l.  stata fondata nel 2018 da Tony Cirnigliaro e Dario Bottaro come 'SiciLife', la prima 'OnLife Travel Agency' della destinazione Sicilia. Nel 2022 SiciLife diventa Empeeria e contribuisce, insieme ad Hubcore.AI, allo sviluppo del software per la gestione del modulo associato alle esperienze, creando il primo tour itinerante in realtà aumentata.

“L'acquisizione - commenta Dina Ravera, presidente di Destination Italia - ci consente di accelerare il percorso che ci porta sempre più a consolidare la nostra posizione strategica di GLocal Travel Tech. Il nostro obiettivo è aggregare realtà che condividano la nostra mission e velocizzino il percorso di presidio dei territorio”.

Nel corso del 2023 Empeeria ha sviluppato l’integrazione al channel manager per la distribuzione multicanale e si afferma come un operatore di riferimento in Sicilia. Empeeria sta rinnovando il settore attraverso l’utilizzo di diversi strumenti digitali: una piattaforma digitale in grado di raccogliere tutte le attività ed esperienze più suggestive della regione; un innovativo software (oggi un modulo di Hubcore.AI) che rivoluziona la gestione dei servizi esperienziali e la creazione di itinerari virtuali e interattivi basati su realtà aumentata e immersiva, con contenuti multilingue e multimediali, un’esperienza da vivere nella destinazione che consente di scoprire siti archeologici inaccessibili.

Nel 2023 Il mio viaggio in Sicilia S.r.l. ha realizzato un valore della produzione pari a 0,98 milioni di euro, in crescita del 103% rispetto a 0,48 milioni di euro del 2022.

“Con Destination Italia - sottolinea Tony Cirnigliaro, fondatore di Empeeria - abbiamo conquistato un partner strategico con il quale continuare a perseguire i nostri obiettivi di crescita. La mission di Empeeria, in linea con il modello di business unico del gruppo, è far vivere la Sicilia da siciliani con escursioni, attività, degustazioni e cooking experience. Offriamo percorsi ed esperienze che riflettono la vita e le tradizioni del territorio e lo facciamo basando la nostra attività su piani di promozione territoriale che innovano il settore turistico e una rete di Destination Local Expert radicati sull’Isola”.