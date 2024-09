Gattinoni investe in formazione: tornano l’Academy e le Masterclass

Tornano l’Academy e le Masterclass per gli agenti del network Gattinoni. Riprende infatti la formazione del gruppo per le sue agenzie di viaggi, formazione che si sviluppa su un doppio binario, puntando a rafforzare e far evolvere la professione degli adv.

Il palinsenso della seconda edizione dell’Academy prevede 12 appuntamenti online. Ogni lezione si sviluppa nell’arco di tre ore, dalle 10 alle 13, con cadenza settimanale, da settembre a dicembre. Le adesioni confermano l’interesse suscitato già nella scorsa edizione; attualmente si sono iscritte 420 agenzie, per un totale di oltre 600 agenti, a fronte dei 500 dell’edizione 2023. Tutti gli iscritti, prima di entrare nel vivo della formazione, hanno partecipato a uno speciale evento pre-Academy con Antonella Ferrari, network director, Isabella Maggi, marketing & communication director, Luca Prandini, direttore rete Agenzie Dirette, durante il quale è stata illustrata una panoramica del ciclo di appuntamenti e dei singoli relatori.

In collaborazione con l’ente formatore TRAICONET, Academy affronta non solo tematiche consolidate, ma aspetti più articolati del “fare turismo”. Oltre a temi come storytelling, tecniche di vendita, gestione dei social e dei contenziosi, si affronteranno argomenti attuali come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in agenzia, i diritti delle persone disabili, la legge sulla privacy e la sostenibilità come leva di marketing. Gli appuntamenti si terranno a partire dal 27 settembre e termineranno l’11 dicembre 2024. Novità di quest’anno, gli agenti potranno sottoporre alla valutazione tematiche che vorrebbero venissero affrontate.

Tornano anche le Masterclass che in questa stagione saranno differenziate in due tipologie di corsi: Advanced, per responsabili di agenzia o agenti che abbiano già un elevato livello di professionalità; Basic o Super Basic per i nuovi assunti e per coloro che devono maturare la propria expertise

.

Le Masterclass sono strutturate secondo un doppio criterio. Le agenzie Gattinoni Travel Store beneficeranno di una intera giornata di formazione, che si concentrerà sulla piattaforma di prenotazione online per arrivare a sfruttarne appieno le potenzialità. Le sessioni saranno a Milano, Bologna e Firenze, per un totale di 5 appuntamenti.

Alle agenzie affiliate è riservata invece una formazione di due giornate, che, oltre alla parte sulla piattaforma tecnologica, con sessioni di esercitazione e presentazione del Customer Concierge, approfondirà il prodotto creato o contrattualizzato dal Gruppo: Travel Experience, Tour (Explore, Experience, Selected), Soggiorni (Mare Estero, Mare Italia, Prodotti di Tour Operator), unitamente a strumenti di marketing e comunicazione. Le Masterclass per le agenzie affiliate si svolgeranno tutte a Milano, nell’hub Gattinoni, per un totale di 4 sessioni.

“Per noi la formazione costante è un valore indispensabile, perché rende i nostri agenti professionisti affidabili e persone evolute – commenta Antonella Ferrari -. Aggiornamenti, competenze trasversali, sono requisiti necessari nel mercato; con un numero così alto di agenzie partner, sentiamo l’esigenza di fornire un apprendimento che coinvolga tutte le funzioni aziendali. Per noi è importante stare vicini concretamente alle agenzie, facilitando strumenti che spaziano dal prodotto alla tecnologia, a consulenze. L’obiettivo è da un lato rafforzare l’identità delle agenzie, dall’altro arricchire di opportunità di valore chi ha scelto il network Gattinoni”.