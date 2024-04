Secondo volo giornaliero di Lufthansa sulla tratta Genova – Monaco di Baviera. Il volo è operato tutti i giorni da Air Dolomiti con Embraer 190 e 195.

Il volo giornaliero aggiuntivo, che si affianca a quello operato a centro giornata, amplia il ventaglio delle destinazioni collegate attraverso l’hub di Monaco e rappresenta un’opportunità in più per potenziare i flussi turistici dalla Germania e dal resto del mondo.

“Il ritorno del doppio volo giornaliero sulla Genova-Monaco è un’ottima notizia e conferma il rapporto privilegiato che da anni lega il vettore tedesco all’aeroporto di Genova – commenta Francesco D’Amico, direttore generale di Aeroporto di Genova -. Questo collegamento consente di migliorare la connettività del nostro aeroporto, consentendo di sfruttare al massimo il network di Lufthansa dall’hub di Monaco. Si tratta di una grande opportunità per chi viaggia per lavoro, che può contare su un ventaglio di destinazioni sempre più ampio e tempi di transito su Monaco più brevi. Allo stesso tempo, questo collegamento incrementa le possibilità, per i turisti tedeschi e non solo, di raggiungere la Liguria. Siamo anche fiduciosi che le compagnie croceristiche possano utilizzare questo collegamento per i loro passeggeri provenienti da tutto il mondo che si imbarcano nei porti della Liguria”.

Grazie a questa frequenza aggiuntiva, i viaggiatori in partenza dall’aeroporto di Genova possono raggiungere, con un solo scalo, oltre 130 destinazioni del network di Lufthansa.

“Investire sull’Italia e sul potenziamento dei collegamenti al servizio dei nostri viaggiatori italiani è una priorità fondamentale della strategia di crescita globale del Gruppo Lufthansa. Siamo felici di poter annunciare l’introduzione di una nuova frequenza per collegare Genova e il nostro hub di Monaco: un’opportunità ulteriore per permettere ai nostri clienti italiani di usufruire di tutte le destinazioni del network Lufthansa nel mondo e, parimenti, incrementare i flussi turistici a beneficio di tutto il territorio – aggiunge Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe di Lufthansa Group –. I nostri clienti, tedeschi e non solo, sono innamorati delle bellezze della città di Genova e di tutta la regione ligure: poter offrire la possibilità di vivere un’esperienza 100% italiana grazie all’ottimo servizio offerto da Air Dolomiti è la ciliegina su una torta dalla ricetta perfetta”.

Augusto Sartori, assessore al Turismo di Regione Liguria, chiude: “La crescente collaborazione tra Regione Liguria e aeroporto Cristoforo Colombo sta dando i suoi frutti con il secondo volo giornaliero di Lufthansa tra Genova e Monaco di Baviera. Quello tedesco è da sempre il nostro primo mercato estero di riferimento come confermano i numeri registrati nel 2023: a livello di presenze i turisti provenienti dalla Germania, infatti, sono stati un milione e mezzo con aumento del 5,5% rispetto al 2022. Questo deve essere solo un primo tassello perché, sulla scorta dei numeri record dello scorso anno - in Liguria le presenze di turisti stranieri sono cresciute del 9,18% rispetto al 2022 per un totale di 7,2 milioni – e delle analoghe prospettive per il 2024, le compagnie aeree hanno interesse a investire sullo scalo genovese”