Idee, progetti, personaggi dal mondo del contract. InOutReview.it quest’anno racconterà in presa diretta la seconda edizione di InOut | The Contract Community, in programma da oggi fino a venerdì a Rimini.

Il sito, lanciato la scorsa estate e ultimo nato nella galassia dell’informazione targata TTG Italia, racconterà in questi giorni novità, idee e personaggi del settore.

Una finestra di approfondimento per approfondire le principali tendenze e i progetti che animano questo universo: la piattaforma seguirà in prima linea InOut, il format di IEG specializzato in forniture e contract per l’ospitalità in Italia, che torna nel 2024 a completare il marketplace dedicato a turismo e ospitalità.

Materiali e superfici, progettazione di stanze d’albergo o di strutture per il glamping, piscine e arredo degli stabilimenti balneari, sino all’outdoor e al green saranno i settori protagonisti. A cui InOutReview.it darà voce.