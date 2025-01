L’IA riequilibra le storture commerciali dell’Ndc. Lo standard sviluppato dalla Iata per favorire lo scambio dati fra compagnie aeree e industria del travel, può oggi favorire un forte ritorno all’intermediazione dell’agente di viaggi, a patto di usufruire di piattaforme evolute come TravelProPlus di Travelport.

“Una nostra recente ricerca - ha spiegato Sergio Pellegrini, marketing manager Emea Travelport - mostra che fra il 2010 e il 2024 le opzioni di scelta per viaggiatori economy e business sono cresciute da 500 a 10 mila, cioé del 1900%, generando un effetto di forte disorientamento nel consumatore finale, inclusi noi professionisti. Il 56% dei viaggiatori riconosce apertamente che l’acquisto del prodotto aereo è diventato più complesso, al punto da impiegare anche quattro ore nella ricerca più vantaggiosa”.

Sul web sono disponibili almeno 300 siti che comparano offerte e vengono consultati abitualmente, perché consentono poi l’acquisto diretto di chi, molto spesso, non ha le competenze, né gli strumenti adeguati per valutare al meglio il risultato finale. Il 69% dei consumatori, al termine dell’acquisto, risulta infatti preoccupato di non aver fatto la scelta giusta. “Il settore Travel deve far tesoro dell’esperienza commerciale di grandi brand come Nike - ha aggiunto Pellegrini - i quali hanno inizialmente favorito lo smantellamento degli spazi fisici di vendita, fra cui i multimarca, a favore dell’e-commerce, per rendersi poi conto che il cliente compra meglio e di più se può verificare con mano la correttezza dell’acquisto. Non è dunque possibile ridurre i costi d’intermediazione senza perdere il rapporto di fiducia del consumatore. Continuando a rafforzare l’IA per dirimere le operazioni sulla maggior convenienza non solo delle opzioni aeree, ma anche dei soggiorni, dei pacchetti viaggio e di tutte le ancillary, TravelProPlus è oggi una delle piattaforme più avanzate per restituire al cliente la serenità del miglior acquisto di viaggio”.