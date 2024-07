La prenotazione diretta mette in difficoltà i consumatori. Lo dice Travelport nel suo Rapporto 2024 sullo stato del retail moderno .

“Benché i fornitori di servizi di viaggio favoriscano il rapporto diretto con i consumatori, la mole di opzioni risulta schiacciante per i viaggiatori e li rende meno fiduciosi nelle loro scelte di prenotazione - spiega Jen Catto, chief marketing officer di Travelport -. La nostra ricerca ha rilevato che, invece di sentirsi entusiasti dopo aver prenotato un viaggio, la maggior parte dei viaggiatori si sente ansiosa, chiedendosi se ha colto l'offerta migliore. Per il settore dei viaggi, questo segnala una crescente necessità e opportunità per le agenzie di viaggio. La loro esperienza nello shopping comparativo aiuta i viaggiatori a prenotare con fiducia l’opzione migliore”.

Servono le agenzie

Travelport stima che le opzioni di viaggio aereo siano cresciute da circa 500 disponibili nel 2010 a oltre 10.000 nel 2024 (economy, economy plus, flexi-family, business, first, ecc.). Si tratta di un aumento del 1.900%. La maggioranza dei viaggiatori (58%) ritiene che la quantità di scelta sia eccessiva, mentre il 56% dei viaggiatori afferma che le offerte delle compagnie aeree siano più difficili da capire oggi rispetto a 10 anni fa.



Non solo. La maggioranza dei viaggiatori (71%) a volte si sente nervosa e dubita di aver ottenuto la migliore offerta dopo aver prenotato il viaggio, e il 42% ritiene che le offerte delle compagnie aeree siano diventate “meno adatte” nel tempo a soddisfare le proprie preferenze personali. La maggior parte dei viaggiatori (80%) concorda sul fatto che confrontare le tariffe di diverse compagnie aeree richieda molto tempo, e più di due terzi (69%) ritiene che le informazioni siano spesso limitate.

“I fornitori di servizi di viaggio perfezionano e ampliano continuamente le loro offerte per soddisfare le esigenze e le preferenze dei loro clienti - aggiunge la Catto -. Dare la priorità alla partnership con le agenzie assicurerà un servizio veramente personalizzato ai loro viaggiatori. In questo modo l'esperienza di acquisto sarà perfetta per tutti”.