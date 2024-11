Apro ma non troppo. Ti permetto di vendere, ma voglio tutti i dati. Se quanto apprendiamo su Ryanair dal mercato spagnolo verrà confermato, nelle prossime settimane siamo di fronte ad una svolta. Piccola però, non esageriamo. La compagnia irlandese pare aver raggiunto un accordo per dare il via libera al proprio network di voli anche al gruppo di agenzie Viajes El Corte Ingles. Le trattative andavano avanti da tempo con il coinvolgimento anche di Eddie Wilson, il ceo del vettore.

Avvertenze per le adv: dovranno attenersi al prezzo ufficiale e fornire le informazioni relative al passeggero. Insomma, quest’ultimo in futuro sarà contattabile anche dalla linea aerea, ma le agenzie troveranno le vie più improbabili per tenersi stretto il cliente.

Ryanair sembra così rivedere (in parte) le sue posizioni nei confronti della distribuzione tradizionale, ma la retromarcia sarà sempre dietro l’angolo. Appena O’Leary fiuterà puzza di bruciato, si tornerà all’antico.