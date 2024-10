A Rimini l’edizione 2026 di Routes Europe

Sarà Rimini ad ospitare l’edizione del 2026 di Routes Europe, il tradizionale appuntamento che raduna nel corso di tre giorni i big player del settore aeroportuale, dell’aviazione e della filiera legata al settore.

L’annuncio è stato dato nel corso dell’edizione 2024 di Routes World che si è tenuta in Bahrain, dove erano presenti anche l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’a.d. del Fellini Leonardo Corbucci, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino.

“Ospitare Routes Europe non sarà solo l’ennesimo evento di prestigio per la città – evidenzia il primo cittadino – ma soprattutto un’occasione unica per fare conoscere Rimini alle principali compagnie aeree e far volare ancora più in alto il nostro turismo”.