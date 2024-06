Adr, l’obiettivo: emissioni zero entro il 2050

“Siamo il primo scalo italiano ad aver installato una centrale elettrica solare all’interno del sedime aeroportuale, e con il progetto Pioneer forse l’unico al mondo”. Veronica Pamio, direttore relazioni esterne di Adr, ha portato l’esempio delle buone pratiche del principale aeroporto italiano per una maggiore sostenibilità, al tavolo di discussione della Air Law Conference di Iata.

L’obiettivo resta sempre quello di emissioni zero entro il 2050. “È stato un lungo lavoro condotto anche con Enac, per non creare problemi al traffico aereo” ha continuato Pamio. Il progetto è destinato a crescere nel tempo. Per ora prevede l’installazione di pannelli per la produzione di circa 30 megawatt. La vera innovazione però è nello stoccaggio. Il progetto Pioneer prevede infatti un sistema di batterie di seconda mano provenienti dal settore automobilistico, per l’accumulo dell’energia in eccesso prodotta. “Vogliamo immaginare di arrivare a poter scambiare l’energia prodotta con il tessuto sociale che abbiamo vicino l’aeroporto “ ha concluso Pamio.