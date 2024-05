Aer Lingus al JFK: dal 2026 il trasferimento al nuovo Terminal 6

Inizieranno nel 2026 le operazioni di Aer Lingus al nuovo Terminal 6 del JFK di New York. L’aeroporto, che con i suoi 62 milioni di passeggeri è uno dei più trafficati al mondo, sta investendo ingenti somme nel progetto di espansione e il piano per il Terminal 6 vale qualcosa come 4,2 miliardi di dollari e comprende una boutique, un design all’avanguardia, opere d’arte curate e 100mila metri quadrati di ristoranti e negozi. A inizio 2026 se ne prevede l’inaugurazione e da allora Aer Lingus - che ora opera al Terminal 7 - si traferirà lì, aprendovi anche una sua lounge esclusiva, come spiega simpleflying.com. Il nuovo terminal avrà solo dieci gate, ma nove saranno in grado di ospitare velivoli widebody. Uno dei suoi punti di forza più importanti sarà che nessuno dei gate sarà a più di cinque minuti a piedi dai controlli di sicurezza.

Anche JetBlue nel nuovo terminal

Aer Lingus ha sottolineato che lo spostamento delle sue operazioni al Terminal 6 fornirà una connettività senza soluzione di continuità ai voli JetBlue, dal momento che anche la compagnia aerea americana opererà da quel terminal. La pre-autorizzazione della United States Customs and Border Protection (USCBP) a Shannon e Dublino rende le coincidenze negli Stati Uniti più accessibili, poiché i viaggiatori superano l’immigrazione statunitense prima di imbarcarsi sul volo in Irlanda. All’arrivo negli Stati Uniti, i passeggeri Aer Lingus possono recarsi direttamente al ritiro bagagli o al gate per il volo in coincidenza.

Secondo i dati di Cirium,, Aer Lingus ha programmato 248 voli da e per JFK questo mese. La maggior parte dei collegamenti sono operati dagli A330, ma un volo giornaliero da Shannon è sull’Airbus A321neo. Tra tutti i voli, la rotta più trafficata è quella da Dublino a JFK, con due voli giornalieri.