Aer Lingus verso lo sciopero estivo dei piloti

I piloti Aer Lingus hanno deciso: sarà sciopero estivo.

I dipendenti della compagnia hanno votato al 99% per un’agitazione che punta a migliorare i livelli retributivi.

Per il momento, come si legge su ttgmedia.com, non è stata ancora prevista una data. Secondo la normativa, i piloti dovranno dare almeno una settimana di preavviso. La richiesta è però di un preavviso di 15 giorni, che eviterebbe alla compagnia di dover pagare un risarcimento ai passeggeri dei voli cancellati.

Secondo quanto riferito, Aer Lingus trasporterà fino a circa 40.000 passeggeri al giorno quest’estate sulle sue rotte nazionali, nonché sulle rotte verso Europa, Stati Uniti e Canada.

Lo sciopero sarebbe limitato ai piloti impegnati in Irlanda, ma gli effetti si potrebbero sentire anche su voli oltre i confini nazionali.