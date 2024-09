Aeroporti di Puglia: crescita record ad agosto per Bari, Brindisi e Foggia

Ancora una crescita a doppia cifra ad agosto per gli aeroporti di Puglia, che beneficiano della forte spinta del traffico internazionale (+22,1 per cento). In totale i passeggeri transitati a Bari, Brindisi e Foggia sono stati 1,23 milioni, con un aumento di oltre 13 punti percentuali.

Il dato di crescita maggiore è stato quello dello scalo di Bari, con oltre 826mila passeggeri, il 16,5 per cento in più rispetto al 2023. “Su base annua, nei primi otto mesi, i passeggeri tra arrivi e partenze su Bari e Brindisi sono stati 7.121.087 con un incremento dell’8,1% rispetto ai primi otto mesi del 2023 – si legge in una nota di Aeroporti di Puglia -. Di questi 3.818.946 sono stati i passeggeri su voli di linea nazionali e 3.240.710 (+16.5%) quelli su voli di linea internazionale”.