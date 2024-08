Aeroporti di Puglia: via libera dall’Enac al programma per il quadriennio 2024-2027

In arrivo oltre 218 milioni di euro per gli aeroporti pugliesi. I fondi arrivano in seguito all’approvazione di Enac del contratto di Programma di Aeroporti di Puglia per il quadriennio 2024-2027.

Gli interventi, si riporta in una nota di Adp, “serviranno per avviare una serie di interventi finalizzati al miglioramento della capacità aeroportuale degli scali, al miglioramento dei servizi destinati ai passeggeri, all’innalzamento del livello di sicurezza, nonché alla qualità dei servizi e alla tutela ambientale. I 218,5 milioni di euro verranno ripartiti tra gli aeroporti nelle seguenti percentuali: 30% per Bari, 25% per Brindisi, 23% per Taranto Grottaglie e 22% per Foggia”.

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, commenta: “Questo contratto sancisce non solo la continuità degli investimenti destinati allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, ma anche l’impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, da sempre princìpi cardine della nostra strategia aziendale”.