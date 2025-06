È ancora una giornata difficile per i passeggeri in arrivo o in partenza dall’aeroporto di Napoli. Dopo il caos di ieri causato da un guasto al radar dell’Enav, con la conseguente cancellazione di ben 84 voli oltre agli inevitabili ritardi, i disagi si stanno estendendo anche all’operativo previsto per oggi.

Al momento sul Capodichino sono già stati cancellati 14 voli, secondo quanto riportato da tgcom.it, sette in partenza e sette in arrivo.

I ritardi

I tabelloni segnano inoltre numerosi ritardi fino a due ore, mentre due aerei sono stati dirottati allo scalo di Salerno per potere atterrare.

L’Enav ha intanto comunicato che la misura è stata presa per mantenere tutti gli standard di sicurezza necessari e che si stanno utilizzando tutte le risorse disponibili per risolvere il problema al più presto.