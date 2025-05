Aeroporto di Napoli: Enac frena sui tempi dei lavori

Enac frena sui tempi dei cantieri in vista dei lavori di ristrutturazione dell’aeroporto di Napoli Capodichino.

Solo pochi giorni fa era stata annunciata la chiusura dell’aeroporto di Napoli Capodichino per 42 giorni nel 2026, giusto il tempo di rifare la pista e le vie di rullaggio. Un piano operativo già dettagliato nei minimi particolari: voli dirottati a Salerno, compagnie informate, tutto sotto controllo. Inizio lavori il 19 gennaio fine il 1 marzo 2026.

Tuttavia, Enac ha precisato che ha ricevuto il progetto di fattibilità ma che ancora mancherebbe il progetto esecutivo. Di conseguenza, ogni calendario annunciato con tanta sicurezza è da ritenere ancora ipotetico.

Come riporta Ansa, la replica di Gesag non si è fatta attendere: “Il rifacimento della pista di volo dell’aeroporto di Napoli rientra tra gli interventi che il gestore aeroportuale deve effettuare affinché la sicurezza delle operazioni di volo e l’efficienza delle infrastrutture sia sempre garantita, nel rispetto degli standard previsti. Il 6 febbraio è stato trasmesso ad Enac l’aggiornamento della pianificazione degli investimenti con stima febbraio 2026 come data di fine lavori per la pista di volo e il 14 maggio è stato trasmesso il progetto con le soluzioni tecniche individuate. I 42 giorni di chiusura (dal 19 gennaio al 1 marzo 2026), sono stati stimati sulla base di approfondite valutazioni tecnico-gestionali che prevedono l’esecuzione dei lavori nel periodo dell’anno storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti e senza soluzione di continuità, per 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Gesac ha altresì ritenuto opportuno avviare una campagna di informazione preventiva verso le istituzioni e i soggetti economici coinvolti, per ridurre l’impatto determinato dalla necessaria chiusura di una infrastruttura nevralgica.”

“Consapevoli che la sicurezza rappresenti un valore condiviso fra Gesag e Enac – chiude la nota - e di aver preventivamente adottato le misure necessarie verso gli stakeholder, attendiamo fiduciosi le valutazioni dell’Enac alle quali Gesac si adeguerà”.