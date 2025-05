Lo scalo aeroportuale di Napoli Capodichino resterà chiuso per 42 giorni per interventi di manutenzione strutturale sulla pista di atterraggio e decollo. Ad annunciarlo è Gesac, la società di gestione dello scalo napoletano, la quale precisa inoltre che lo stop totale partirà dal prossimo 19 gennaio e proseguirà fino al 1 marzo 2026.

La scelta del periodo, in accordo con Enac, rappresenta il periodo normalmente più scarico per l’aeroporto di Napoli. “Le compagnie aeree, debitamente informate, rivedranno la programmazione voli sulla base delle proprie strategie operative e commerciali – hanno aggiunto da Gesac -. L'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, in una logica di sistema aeroportuale regionale, potrà assorbire una parte del traffico normalmente gestito dallo scalo napoletano, nel rispetto dei limiti di capacità stabiliti dall'Enac e in base alle richieste di slot ricevute”.