Torna il sereno tra le fila di Air Canada. La compagnia aerea avrebbe infatti trovato un accordo sui salari con i sindacati dei piloti, scongiurando così l’ipotesi di un blocco delle operazioni.

Nei giorni scorsi infatti il vettore aveva minacciato di fermare temporaneamente i voli in caso di nuovi scioperi.

I termini dell’intesa non sono stati resi noti, in attesa del via libera ufficiale del Cda e delle organizzazioni sindacali, ma, secondo le prime indiscrezioni riportate su Travel Weekly, per la maggiorazione delle retribuzioni la compagnia aerea dovrebbe impegnare complessivamente 1,9 miliardi di dollari.

L’accordo dovrebbe avere durata quadriennale.