Air Europa, Hands In per frazionare il pagamento dei biglietti

Una nuova tecnologia per frazionare il pagamento dei biglietti online. Air Europa ha integrato sul suo sito la soluzione Hands In, che permettono di gestire meglio i costi della prenotazione, suddividendo il pagamento dei ticket al momento dell’acquisto tra più viaggiatori o su diverse carte di credito, garantendo maggiore flessibilità e comodità.

Con il sistema Group Payments gli utenti possono suddividere il costo della transazione tra più

persone, personalizzandone gli importi per ciascun partecipante e rendendo il processo più

accessibile; inoltre è possibile generare link di pagamento, semplificando ulteriormente la gestione dei costi condivisi.

L’opzione Multi Card Payments permette di acquistare un biglietto utilizzando diverse carte di credito semplificando il processo di pagamento. Questa funzionalità si attiva anche in caso di operazioni rifiutate per fondi insufficienti, mostrando una finestra pop-up che permette all’utente di completare l’acquisto suddividendo l’importo su due carte.

Con queste novità Air Europa si impegna a offrire soluzioni su misura per le esigenze di ciascun passeggero. La fase successiva del progetto prevede l’introduzione di nuove opzioni di pagamento, tra cui PayPal.

“Siamo entusiasti di aver integrato queste soluzioni nel nostro processo di acquisto online - commenta in una nota Yago Casasnovas, responsabile pagamenti, prevenzione frodi e distribuzione di Air Europa -. Rappresentano un ulteriore passo verso l’obiettivo di mettere l’utente al centro, offrendo la libertà di scegliere come vivere il proprio viaggio, in linea con il nostro claim ‘Decidi tu’. La possibilità di dividere i pagamenti tra più persone o tra più carte facilita gli acquisti e riduce ulteriormente le barriere per volare”.