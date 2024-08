Air Europa rafforza la sicurezza in Venezuela

Air Europa ha deciso di aggiungere due accompagnatori durante i trasferimenti attraverso Caracas per la sicurezza degli equipaggi.

In un primo momento, come racconta preferente.com, la compagnia aveva scelto di fare scalo a Gran Canaria per evitare che il proprio personale passasse la notte a Caracas.

Ora, con la ripresa delle operazioni sulla città venezuelana, il vettore ha recepito le preoccupazioni dell’equipaggio e ha aumentato la sicurezza.

La decisione è stata presa anche alla luce delle proteste contro Nicolas Maduro dopo le elezioni dello scorso 28 luglio.