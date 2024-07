Entro fine luglio il nuovo vettore Air Haifa riceverà il primo aereo della flotta. L’aeromobile decollerà dall’aeroporto francese di Tolosa-Blagnac e atterrerà allo scalo internazionale di Haifa. Il nuovo ATR 72-600 ha 72 posti e Air Haifa ne riceverà altri due nei prossimi mesi.

La compagnia è al momento ancora in attesa di ottenere la licenza operativa dall’Autorità per l’aviazione civile israeliana e prevede di completare la procedura entro settembre per iniziare a vendere biglietti e per avviare i voli di linea da Haifa.

Si prevede che Air Haifa opererà voli tra Haifa ed Eilat, nonché verso destinazioni nel Mediterraneo orientale a Cipro e in Grecia. Tra i suoi fondatori figurano l’imprenditore e fondatore della società di sicurezza informatica Palo Alto Networks, Nir Zuk, il ceo del gruppo Strauss Shai Babad; l’ex ceo di El Al Gonen Usishkin; l’ex vicepresidente marketing di El Al Michael Strassburger e l’ex ceo di ZIM Rafi Danieli.

Il cofondatore e amministratore delegato di Air Haifa, Usishkin, ha dichiarato: “Siamo entusiasti dell’arrivo del primo aereo di Air Haifa in Israele. Air Haifa è la prima compagnia aerea israeliana fondata dagli anni ‘90 e siamo orgogliosi, soprattutto in questo momento, di essere la prima compagnia aerea commerciale nella storia del Paese la cui base operativa è all’aeroporto internazionale di Haifa. Attendiamo il completamento del processo di concessione delle licenze e poi annunceremo la data di avvio dell’attività e inizieremo la vendita dei biglietti”.