airBaltic, cresce l’impegno in direzione dei carburanti green

airBaltic rafforza il proprio network strizzando l’occhio al mercato italiano. Sono nove, infatti, le destinazioni servite oggi - con voli diretti - dal vettore lettone: Catania, Milano, Napoli, Olbia, Pisa, Roma, Torino, Venezia e Verona.

A giustificare una tale scelta, come spiega Martin Gauss, presidente e ceo della compagnia, una crescente domanda per l’italia. Quest’anno, inoltre, verrà celebrato il 20° anniversario del collegamento tra Riga e Milano, attualmente connesse con 5 voli settimanali.

Da sottolineare, infine, l’impegno dell’azienda nell’utilizzo degli eco-carburanti. Ai passeggeri è offerta la possibilità di contribuire su base volontaria alla mission di sostenibilità, acquistando Saf come ancillary. Nel primo anno di tale iniziativa, come si legge su traveldailynews.com, circa 16mila viaggiatori hanno aderito raccogliendo 18 tonnellate di Saf utilizzato da airBaltic nel maggio 2024 per viaggiare tra la Spagna e la Lettonia.